Minister komt droogte in de Achterhoek bekijken

Op piekmoment 50 procent meer vraag naar water in de Achterhoek

16:14 WINTERSWIJK/ ZELHEM - Op piekmomenten deze zomer was er soms tot 50 procent meer vraag naar water in de Achterhoek. En die waterbehoefte kwam niet alleen van toeristen. Waterbedrijf Vitens heeft door de grote vraag in juli meer water opgepompt dan mag volgens de vergunning. Vier vragen (en antwoorden) over de overschrijding.