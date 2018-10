Mishandelde hond in donker bos Winterswijk begon plotseling te blaffen

WINTERSWIJK - De zwaar mishandelde hond die maandagochtend in de bossen bij Winterswijk werd gevonden, liep los toen hij plotseling begon te blaffen. Dat zegt Willem Saris. De hond was er zo slecht aan toe, dat hij uit zijn lijden is verlost .

De politie hoopt dat getuigen zich melden, om te achterhalen wat er precies gebeurd is. De getuigenoproep van gisteren leverde wel wat reacties op, maar of die de politie verder helpen is nog niet duidelijk. De politie heeft met honden in het bos gezocht naar sporen, maar dat leverde nog niets op. ,,We houden alle opties open’’, zegt Saris.

De eigenaar van de hond woont in de buurt en liep maandag rond 05.00 uur zijn vaste rondje met de hond. De hond liep onaangelijnd door het donkere, stille bos. Enkele honderden meters voor zijn baasje uit begon hij plotseling te blaffen. ,,Een agressief soort blaf. Dat hield even aan. Daarna werd het stil’’, zegt Saris. Even later trof de eigenaar zijn hond aan, in de berm van de zandweg.

Meerdere verwondingen

De hond had meerdere verwondingen: een schedelbreuk, een open wond aan de borst en een achterpoot uit de kom. De hond was er zo slecht aan toe, dat hij uiteindelijk door een veearts uit zijn lijden is verlost. De eigenaar van de hond woont in de buurt van het bos en is erg geëmotioneerd, zegt Saris. ,,Het is een echte dierenliefhebber. Altijd met dieren bezig.’’

Op wat voor manier de hond precies is mishandeld, wordt nog onderzocht door een deskundige, zegt Saris.