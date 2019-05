Molukkers herdenken in september komst naar Winterswijk

Eerste generatie

Van de generatie Molukkers die in het voorjaar van 1951 naar Nederland is gekomen en acht jaar later naar Winterswijk verhuisde is in Winterswijk nog maar één vrouw in leven, vertelt comitélid Theo Tetelepta. ,,Die eerste generatie is er bijna niet meer, we zijn nu al vier generaties verder.”



Het Molukse comité is nu de plannen voor het feest voor dit najaar aan het uitwerken. ,,We gaan in ieder geval feest vieren, we denken aan een reünie. Het monument is bedoeld om stil te staan bij de komst naar Winterswijk. De meest logische plek voor zo’n monument is wel een openbaar toegankelijke plaats. Dus niet het voormalige kamp Vosseveld. Maar het kan wel bij de Molukse kerk.”