Mondkapjes zijn niet aan te slepen: ‘Duizend verkocht in één week’

Aantal besmettin­gen in Achterhoek blijft stijgen; nog steeds amper ziekenhuis­op­na­mes

29 september ACHTERHOEK - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de negen Achterhoekse gemeenten is in een week tijd gegroeid met 148. Dat is de snelste groei sinds het begin van de coronacrisis. Vorige week was er sprake van een groei van 93 besmettingen.