Moord in Winterswijk na 76 jaar opgelost: de tragische dood van brandweerkapitein Gerhard Meijer

Het is vroeg in de ochtend, iets voor zeven uur, als hij de deur van de woning opent. Gerhard Meijer, kapitein bij de brandweer en 46 jaar oud, is net opgestaan. Hij woont nog maar sinds kort in Winterswijk. Hier aan de Haitsma Mulierweg zijn meerdere officieren van zijn brandweerkorps ingekwartierd.



Meijer, oud-militair, woont op nummer 10. Dat hij op dit vroege uur oog in oog staat met zijn moordenaar, zal amper tot hem zijn doorgedrongen. Een arts die naderhand ter plekke is, constateert dat hij buiten bewustzijn is. Nog dezelfde dag, rond 10 uur in de avond, overlijdt hij in het ziekenhuis. Als zijn weduwe hem drie dagen later terugziet, heeft hij een kogelgat in zijn hoofd.