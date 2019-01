Museum Villa Mondriaan in Winterswijk heeft Nederlands jongste directeur

Oud en nieuw in de Oost-Achterhoek: rijden onder invloed en hoofdlet­sel door vuurwerk

1 januari WINTERSWIJK/LICHTENVOORDE - Een automobilist die op de Groenloseweg in Winterswijk vermoedelijk schrok van vuurwerk en daardoor meerdere verkeersborden uit plantsoenen reed. Een Needenaar die hoofdletsel opliep door vuurwerk en een scooterrijder in Winterswijk die te diep in het glaasje had gekeken: het is een greep uit de kleine incidenten die zich rond oud en nieuw voordeden in de oostelijke Achterhoek.