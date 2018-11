Muur van winkelpand zwaar beschadigd nadat er een auto op is ingereden

Buren waarschu­wen vrouw voor brand bij voordeur

22 november WINTERSWIJK - De brandweer moest gisteravond in actie komen om de voordeur van een woning aan de C.P.M. Rommelaan in Winterswijk te blussen. De buren waarschuwden de bewoonster van het pand, die televisie aan het kijken was en niet doorhad dat haar voordeur in brand stond.