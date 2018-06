Nadia Zeroulia en ezel Franka waren de beste vriendinnen

De favoriete plek vanWINTERSWIJK - Wie Nadia Zerouali vraagt naar haar favoriete plek, hoort geen enkele twijfel in haar antwoord. ,,Kinderboerderij Freriks in Winterswijk. Daar heb ik zulke mooie herinneringen aan. Leuke dieren, prachtige tuin, een lieve boer. Het was twee minuten lopen vanaf ons huis, ik kwam er als kind elke dag.’’