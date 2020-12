Natuurgebied Wooldse Veen afgesloten voor publiek

Tijdens de eerste coronagolf werd natuurgebied Wooldse Veen ook al een keer afgesloten voor het publiek. Op zondag 19 april waren er zoveel bezoekers in het gebied, dat het natuurgebied per direct werd afgesloten.

Meer dan ooit behoefte aan natuur

Natuurmonumenten wil graag bezoekers blijven verwelkomen in haar natuurgebieden. ,,Want misschien wel meer dan ooit hebben we behoefte aan natuur: aan een frisse neus, aan een weids uitzicht in plaats van een beeldscherm, aan vogelgeluiden, aan de geur van een nat bos of veen”, aldus een woordvoerder.