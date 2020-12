Nederlandse boeren sturen kerstboeketje naar Belgische en Duitse minister, niet naar Schouten

Beide ministers hebben het in de afgelopen tijd in speeches opgenomen voor de boeren. In een filmpje op sociale media laten de boeren die toespraken zien en tonen ze de bedankbriefjes die ze kregen van de beide ministers. ‘Hadden wij maar zulke ministers’, schrijven de boeren.

Sneer naar Schouten

De actie is niet alleen bedoeld als waardering voor de twee ministers, het is ook bedoeld als sneer naar de Nederlandse minister van Landbouw, Carola Schouten. ‘Zij verdient geen bloemen, want ze staat niet voor de landbouw’, zo staat te lezen in het filmpje dat inmiddels flink door boeren gedeeld wordt op sociale media.



Overigens zijn de collega’s van Schouten in eigen land ook niet altijd populair. De afgelopen jaren waren er ook in Duitsland veel boerenprotesten vanwege het regeringsbeleid.