Negen Postcodewinnaars in Winterswijk verdelen 262.500 euro

Mishandeld campingjon­ge­tje (8) Winters­wijk niet als getuige gehoord in zaak tegen ouders: te belastend

8 juni ARNHEM – Een destijds achtjarige jongetje dat door zijn Duitse ouders ernstig zou zijn mishandeld en verwaarloosd op een camping in Winterswijk drie jaar geleden, wordt niet gehoord als getuige in de zaak tegen zijn ouders. Het is te belastend voor hem.