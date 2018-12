Net begonnen baas Achterhoekse corporatie geschorst

Volgens voorzitter Reinier van Broekhoven is Henri Soepenberg niet ontslagen. ,,Bij schorsing mag de bestuurder zijn taken niet meer uitvoeren, de bevoegdheid om dat te doen is ingetrokken. Hij is niet ontslagen, maar nog wel in dienst van De Woonplaats.”

Visie

In de mededeling van de Raad van Commissarissen wordt aangegeven dat de visie van directeur Soepenberg ‘op wezenlijke punten’ niet overeenkomt met van de Raad van Commissarissen. Van Broekhoven wil dat niet verder toelichten. ,,Ik begrijp de vraag, maar kan hier inhoudelijk verder geen mededelingen over doen. We hebben vrijdag geconstateerd dat onze visies niet met elkaar parallel lopen. Daarna is de heer Soepenberg per direct geschorst.”