Nieuw wereldrecord op Winterswijkse schaatsbaan: Bart Vreugdenhil schaatst ruim 36 kilometer in uur tijd

De schaatsbaan in Winterswijk staat erom bekend heel snel natuurijs te hebben. Met een ijsvloer van 1,5 centimeter ligt de baan in Winterswijk er ,,perfect bij", liet ijsmeester Hendrik van Prooije eerder al weten.



Als Vreugdenhil van het ijs stapt, is te zien dat wel een uitputtingsslag is geweest. ,,Het was zwaar”, laat hij weten. ,,Zwaarder dan een marathon schaatsen. Je bent er helemaal alleen. Dat is wel anders. Ik heb geprobeerd me zoveel mogelijk op de rondetijden te focussen.”

Vergeten de knipperen

Of hij ergens last van heeft? ,,Ja, mijn ogen. Ik ben vergeten voldoende te knipperen, dus die zijn een beetje bevroren. Maar dat is zo weer voorbij.”

De baan van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) beschikt over een ingenieuze constructie. Door de goed geïsoleerde asfalt ondergrond en een uniek sproeisysteem, kan er in één nacht en een temperatuur van -4 al een ijsvloer worden gecreëerd.

Record?

De recordpoging gebeurde onder supervisie van de schaatsbond KNSB. Met zijn afstand heeft Vreugdenhil het oude record, dat dateert uit 1928 en stond op 32 kilometer en 970 meter, flink verbeterd.

Op kunstijs is het record in handen van oud-marathonschaatser Jan Kooiman. In 1983 reed hij 38 kilometer en 558 meter op een buitenbaan. Daarna is het record op kunstijs nog meerdere malen verbeterd, maar dit was allemaal op een binnenbaan.

Of Vreugdenhil vanavond aan de start staat als er een marathon geschaatst gaat worden, weet hij nog niet. ,,Daar moet ik even goed over nadenken. Maar als ze morgen van start gaan, dan ben ik erbij.”

Die eerste marathon op natuurijs zal in ieder geval niet in Winterswijk worden geschaatst. ,,Hopelijk volgend jaar", zegt ijsmeester Van Prooije. ,,Voor ons was dit evenement een mooie proef om te zien of het allemaal kan hier. Dat is zo, dus we gaan ervoor.”

