Nieuw wereldrecord op Winterswijkse schaatsbaan: Bart Vreugenhil schaatst ruim 36 kilometer in uur tijd

De schaatsbaan in Winterswijk staat erom bekend heel snel natuurijs te hebben. Met een ijsvloer van 1,5 centimeter ligt de baan in Winterswijk er ,,perfect bij", liet ijsmeester Hendrik van Prooije eerder al weten.

De baan van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) beschikt over een ingenieuze constructie. Door de goed geïsoleerde asfalt ondergrond en een uniek sproeisysteem, kan er in één nacht en een temperatuur van -4 al een ijsvloer worden gecreëerd.

Record?

Op kunstijs is het record in handen van oud-marathonschaatser Jan Kooiman. In 1983 reed hij 38 kilometer en 558 meter op een buitenbaan. Daarna is het record op kunstijs nog meerdere malen verbeterd, maar dit was allemaal op een binnenbaan.