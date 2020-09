Obelink heeft haast met bouw logistiek centrum; omwonenden strijden tegen plan

In week tijd 43 nieuwe besmettin­gen met corona in de Achterhoek

1 september SILVOLDE/ WINTERSWIJK - De Achterhoek heeft het aantal besmettingen met corona in een week tijd behoorlijk zien groeien. Het RIVM telde 43 nieuwe besmettingen in de regio, met 19 in Oude IJsselstreek als absolute koploper.