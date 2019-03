Oehoe zit niet meer op nest in Winterswijkse groeve

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, zegt Gejo Wassink van de oehoewerkgroep Nederland. ,,De oehoe zit niet meer op het nest, er kan van alles gebeurd zijn, maar ik weet het niet. Er heeft vorig jaar al eens iemand aan die kant waar het nest zit een televisie naar beneden gegooid, zo’n oude grote tv. Misschien zijn er stenen naar het nest gegooid, misschien heeft er een steenmarter bij het nest rondgekropen.”

Geen camera

Er staat geen camera meer op het oehoenest gericht, dus kan ook niet van een afstand worden bijgehouden hoe het met het uilenpaar in de Winterswijkse steengroeve gaat. Wassink: ,,We gaan ervan uit dat de oehoe er zat te broeden. Maar helemaal zeker weten we dat niet, we kunnen niet in het nest kijken om te zien of er ook eieren in liggen.”

Volledig scherm Het oehoepaar is voor het publiek zichtbaar via deze kijkgaten in een wand aan het wandelpad bij de groeve. © dG

Het nest van de uilen zit in de achterste steengroeve die niet meer in gebruik is. Een lokale vogelaar (Wassink: ,,Een van onze oehoeders” houdt de vogels in de gaten. Tot enkele dagen geleden zat de oehoe nog op het nest. Wassink houdt rekening met een verstoring. ,,Het kan ook zijn dat er mensen in de groeve zijn geweest. Maar het kan van alles zijn.”

Nieuw nest

Volgens Wassink, die al jarenlang onderzoek doet naar de oehoes in Nederland en het aangrenzende Duitsland, bestaat er kans op een nieuw nest. ,,Dat kan als ze nog niet al te lang hebben gebroed, dat heeft met hun hormonen te maken. Maar die kans acht ik niet al te groot, wel dat ze volgend jaar weer opnieuw gaan broeden.”