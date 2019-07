Oerleeuwin Mien te Selle (69) heeft even geen stem meer

video Politie zoekt cosmetica­dief na stroop­tocht door Achterhoek

4 juli VARSSEVELD/ WINTERSWIJK - De politie is op zoek naar een man die voor duizenden euro’s aan hygiëneproducten en cosmetica heeft gestolen uit vijf winkels van de Action in de Achterhoek. Hij was in april en mei actief in vijf plaatsen in deze regio, zo maakt de politie bekend in het regionale opsporingsprogramma Bureau GLD.