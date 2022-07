Oldschool in Winterswijk bijna beste jongetje van de klas: genomineerd voor duurzaamheidsprijs

Eigenaar en initiatiefnemer Jeroen Schreurs is zeer vereerd met de nominatie. ,,We zijn supertrots op het uiteindelijke resultaat. Het gebouw is nu af, op het hotelrestaurant na. Dat we genomineerd zijn voor een landelijke duurzaamheidsprijs is natuurlijk een enorme opsteker.”



De jury waardeert het behoud van de cultuurhistorische waarden, waarbij niet alleen het oudste deel vooraan, maar het hele gebouw is gerestaureerd. Bovendien is er veel waardering voor de aanleg van de infraroodvloerverwarming op basis van carbon.