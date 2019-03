Oldtimerfestival Meddo gaat tóch door op nieuw terrein

Onbekende beller bedreigt ziekenhuis­per­so­neel tot in de nachtelij­ke uren

22 maart DOETINCHEM/ ARNHEM - Ziekenhuispersoneel in de Achterhoek en Arnhem wordt al bijna twee weken lastiggevallen door een man die stelselmatig ziekenhuisafdelingen opbelt. Personeel dat de telefoon oppakt in het Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk wordt bovendien bedreigd. Bij diverse verpleegafdelingen van ziekenhuis Rijnstate Arnhem komen ’s nachts regelmatig onzintelefoontjes binnen.