OM: Agenten mochten schoten lossen bij schietpartij in Winterswijk

Bevrijding Stap voor Stap Het verhaal van Diny: ze vluchtte van Gennep naar Winters­wijk tijdens de oorlog

12:49 Aflevering 20: weg uit Gennep. Niet álle inwoners van Gennep zijn in oktober 1944 geëvacueerd. De Duitsers weten in die dagen niet goed wat ze aanmoeten met de tbc-patiënten in sanatorium Maria Oord en nazorghuis Zonlicht-Heide. De ziekte is immers erg besmettelijk. Ze hebben weinig zin met de zieken te gaan zeulen en zo de ziekte in eigen land of onder de troepen te verspreiden. Dus laten ze de patiënten, en de nonnen en het burgerpersoneel, maar aan hun lot over.