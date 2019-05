‘OM in de fout’: Winterswijker hoeft geen jaar maar ‘slechts’ 37 dagen te zitten

update Brand bij azc in Winters­wijk aangesto­ken: geen gewonden

16 mei WINTERSWIJK - Bij een bovenverdieping die deel uitmaakt van het asielzoekerscentrum in Winterswijk heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. De brandweer kwam in actie om het vuur in het pand aan de Amstelstraat te blussen. De politie meldt op Facebook dat er sprake is van brandstichting.