OM: vader kreeg kliekjes terwijl dochter uit Winterswijk hem 42.000 euro aftroggelde

Bij haar verhoor geeft de dochter aan dat ze van haar vader toestemming kreeg voor alles. Ze heeft het over ‘leningen’ en zegt dat ze van het geld veel investeringen deden in de woning van pa. Ook deed ze de verzorging van haar vader, die haalde elk weekend in Winterswijk zijn maaltijden voor de rest van de week. „We zijn altijd goed voor hem geweest”, zegt ze tegen politiemensen.



Officier van justitie Jansen heeft grote twijfels bij die goede zorgen. „Als ik zie hoe ze vader behandeld hebben, dat is schrijnend. Meneer kreeg kliekjes mee van zijn dochter, restjes die ze zelf niet meer opaten. En als hij eten van de supermarkt meekreeg, ging het om gratis maaltijden die werden weggegeven omdat ze soms al flink over de datum waren.”



Dat beide verdachten spreken over leningen schampert Jansen weg: „Er werden geen bonnetjes bewaard en er stond niets op papier.”