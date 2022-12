Omstanders halen bestuurder uit auto die bij eenzijdig ongeluk op zijkant in sloot eindigt

Buurt verzet zich tegen noodlokaal: ‘We zijn helemaal niet tegen asielkinde­ren, maar het wordt wel steeds meer’

WINTERSWIJK - De komst van een tijdelijk noodlokaal aan de Voorninklaan in Winterswijk houdt de gemoederen in de buurt bezig. ,,Wij zijn helemaal niet tegen asielkinderen. Maar het is wel steeds meer, meer, meer. Waar is de grens?”, vraagt buurtbewoner Eddie ten Dolle zich af.

17 november