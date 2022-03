Omwonenden nieuw bedrijventerrein Misterweg eisen uitleg: ‘Waarom is de grond hier goedkoper?’

WINTERSWIJK - Hoe komt de gemeente Winterswijk erbij dat de grond aan de Misterweg, waar een toekomstig bedrijventerrein is gepland, veel goedkoper is dan elders in de gemeente? Dat willen de omwonenden van de Bessinkgoorweg weten.

Het protestteam Bessinkgoorweg, dat inmiddels uit zestig bewoners bestaat, maakt bezwaar tegen het nieuw beoogde bedrijventerrein aan de Misterweg. Ze willen alle relevante informatie hebben en deden een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Ze kregen een deel van de adviezen en rapporten die ten grondslag liggen aan het besluit dat de raad vorig jaar september nam. Maar de financiële onderbouwing mist. De gemeente wil deze niet prijsgeven, omdat dat de latere onderhandelingspositie kan verzwakken. Bovendien zou het valse verwachtingen kunnen wekken.

103 euro per m2

Wat wel bekend is dat de gemeente ervan uitgaat dat de grond aan de Misterweg 103 euro per vierkante meter gaat kosten. Grond van het plan Elinksveld-Groot zou 132 per vierkante meter gaan kosten, Elinksveld-Middel zelfs 174 euro. Bij het Tuunterveld, de derde optie die was onderzocht, ging het om 105 euro per vierkante meter.

Waar die verschillen vandaan komen, is nooit bekendgemaakt. Het zou geheime informatie zijn. Tijdens de hoorzitting van de commissie Bezwaar en Beroepschriften maandagochtend beloofde de gemeenteambtenaar wel iets meer te kunnen zeggen over de componenten van de berekening. Die informatie volgt nog.

Duidelijk is dat de aanleg van de robuuste ecologische zone die bij de Misterweg wordt aangelegd, geen onderdeel uitmaakt van de prijsbepaling, omdat die zone er sowieso komt.

Frustratie over gebrekkige informatie

De bewoners uitten tijdens de hoorzitting maandagochtend, nog eens hun frustratie over de gebrekkige informatie die ze tot nu toe van de gemeente kregen. Behalve dat er foute rapporten gepresenteerd werden, was er geen oor voor hun bezwaren. Uitnodigingen van de buurt aan de wethouder om te komen praten raakten zoek op het gemeentehuis. De ambtenaar erkende dat hier fouten zijn gemaakt en dat er door de wethouder al excuses zijn aangeboden.

Een gesprek op 18 februari moest het vertrouwen herstellen. Maar de buurt blijft het frustrerend vinden dat ze pas aan het eind van het traject, als alles al in kannen in kruiken is en als de eerste bouwaanvraag wordt ingediend, officieel bezwaar kunnen maken.

,,We voelen ons niet serieus genomen. De gemeente zegt: ‘de locatiekeuze is een feit en jullie mogen nu meepraten over de gebiedsvisie’. Maar we hebben heel sterk het gevoel dat het hier niet klopt. Daarom willen we alles op tafel hebben. Ook de financiële onderbouwing van het besluit.”

Volledig scherm De drie opties voor toekomstig bedrijventerrein. © Marcel Kuster