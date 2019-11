Onbegrip over voortdurende grafroof Winterswijk: ‘Kan er boos en verdrietig van worden’

Last van houtstook in Winters­wijk? Meld het Ubel

6 november WINTERSWIJK - Winterswijk krijgt een particulier meldpunt bij stookoverlast. Initiatiefnemer is Ubel Zuiderveld, die helemaal klaar is met overlastgevende houtstokers. Met de meldingen wil de plaatselijke politicus de gemeente laten zien wat de overlast is in de hoop dat er actie ondernomen kan worden.