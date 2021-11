Onbewaakte overweg waar Wim zijn vrouw en dochtertje (5) verloor, gaat eindelijk dicht: ‘Dit sluit voor mij ook iets af’

Aantal coronabed­den in Achterhoek­se ziekenhui­zen verder verhoogd

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het aantal bedden voor coronapatiënten in de ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk is verder uitgebreid. Dit vanwege de toenemende besmettingen in de regio.

3 november