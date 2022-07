Ondanks de hitte gewoon doorwerken: ,,Ik dacht even, we zijn in Italië”

Ids Antonisse (22) dacht even dat hij in Italië was toen om twaalf uur zijn dienst begon bij restaurant De Zwaan in Winterswijk. Terwijl het toen nog ‘maar’ 31 graden was. ,,Maar ik werk gewoon door, hoor, ook als het 39 graden is. Maakt mij niets uit, ik kan er wel tegen.”