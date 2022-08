Onderkaak van nooit eerder in Nederland gevonden dier ontdekt in Winterswijk, ruim 200 miljoen jaar oud

'Summer­drop': grote takken laten los van bomen door droogte, brandweer neemt gevaar weg

DINXPERLO - Op de Kalverweidendijk in Dinxperlo is de brandweer zondagmiddag langere tijd bezig geweest met het weghalen van een gevaarlijk hangende tak. Voorbijgangers hadden meerder takken op de weg zien liggen en bij inspectie bleek een grote tak van enkele meter hoog in de boom nog zo goed als los te hangen.

