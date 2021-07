‘Ontvoering’ Winterswijk leidt tot groot alarm: ‘Maar bestuurder zat alleen in auto’

WINTERSWIJK/ AALTEN - Een ‘ontvoering’ in Winterswijk heeft donderdagavond voor flink wat commotie gezorgd in de Achterhoek. Na een alarmerende melding schaalde de politie z’n activiteiten flink op, maar uiteindelijk bleek er sprake van een valse melding.

Omstreeks elf uur in de avond kwam er een zorgwekkende melding binnen bij de politie: een vrouw zou in Winterswijk door een man in de kofferbak van een auto zijn geduwd. De vrouw zou vanuit de kofferbak bellen en aangeven dat de auto nog reed.

Reden voor de politie om een ‘stille sms’ te verzenden naar het toestel van de ‘ontvoerde vrouw’. Daarbij wordt een bericht verstuurd naar een mobiele telefoon waarbij de bezitter ervan niets merkt. In dit geval kon de politie zien dat de mobiele telefoon zich in een rijdende auto bevond die onderweg was naar Aalten.

Opschaling

Maikel Boomkamp was een van de agenten die uitkeek naar het verdachte voertuig. „In de tussentijd werd er opgeschaald en werd ook de landelijke eenheid van de politie in kennis gesteld. We kregen een apart incidentenkanaal waardoor we makkelijker konden communiceren met een ieder die was gekoppeld aan dit incident.”

Al snel kregen meerdere agenten vanuit hun auto’s en motor zicht op de beoogde auto. Die werd niet veel later aan de kant gezet. „Maar de bestuurder bleek helemaal alleen in het voertuig te zitten.” Van een ontvoering was geen sprake. „Er werden geen bijzonderheden in het voertuig aangetroffen. Het betrof dus een valse melding.”

Aanhouding

Na overleg met de dienstdoende officier werd besloten om de bestuurder aan te houden voor het doen van een valse melding. „Hij ontkende dit te hebben gedaan, maar wij hadden genoeg bewijs om aan te nemen dat dit wel degelijk het geval was.”

Volgens het wetboek kan het doen van een valse melding een flinke geldboete en zelfs een gevangenisstraf opleveren. „Maar we weten nog niet waarom de persoon in kwestie dit heeft gedaan. Het onderzoek loopt nog. Hopelijk krijgen we later meer duidelijkheid.” Volgens Boomkamp is de bestuurder achter tralies gezet, terwijl de mobiele telefoon voor onderzoek in beslag is genomen.