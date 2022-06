Op slag verliefd op de Steengroeve: ‘Dit theater zet Winterswijk op de kaart’

Freule van Dorth wordt de negende productie van de in 2010 opgerichte Stichting Steengroeve Theater in Winterswijk. Zanger en acteur Dinant Duenk uit Miste speelde in zeven daarvan een rol. ,,Het is leuk om te doen. Ik houd van muziektheater. En vanwege het regionale karakter. De Steengroeve zet Winterswijk op de kaart en dat vind ik belangrijk.”



De 51-jarige artiest is ook nu weer van de partij, in de rol van omroeper Glieuwert van de Plekenpol.



Op de vraag welke van de negen edities op hem de meeste indruk hebben gemaakt, is Duenk duidelijk: ,,Jezus Christ Superstar, omdat het de eerste was. En The Wall in 2014, vanwege de grootsheid van de productie.”



In dit meesterstuk van Pink Floyd’s Roger Waters speelde Duenk samen met Robin Slutter de hoofdrol.