Oproep kinderboerderij: geef ons lakens om dieren schaduw te geven

Barbecueën bij waterplas mag alleen nog op gas

13:19 WINTERSWIJK/ WIJCHEN - Mensen die willen barbecueën bij één van de recreatieplassen van Leisurelands, mogen dat alleen nog doen op een gasgestookte barbecue. Koken op vaste brandstoffen zoals hout of kolen is verboden; vanwege de droogte is hierdoor een grotere kans op brand.