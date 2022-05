Oud-minister Bram Stemerdink (PvdA) opent expositie in ‘rode dorp’ Winterswijk

Van zondag 1 mei tot en met 8 mei wordt in de Winterswijkse Museumfabriek de expositie Rood Dorp gehouden. Het geeft een beeld van 125 jaar arbeidersbeweging en sociaaldemocratie in het dorp.



Oud-minister en PvdA-prominent Bram Stemerdink, geboren en getogen in Winterswijk, opende de expositie. Daarna waren er lezingen van Chrit van Ewijk, Ubel Zuiderveld en Sjoerd Kemeling over de opkomst van het socialisme in Winterswijk. Zo heeft Chrit van Ewijk onderzoek gedaan naar het leven van de eerste socialist van Winterswijk, Jan Rengelink.