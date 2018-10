Ouderen durven 's avonds de deur niet uit: 'Ik wil niet meer in een gribusbuurt wonen'

Politie neemt zwaar illegaal vuurwerk in beslag in Winters­wijk

6 oktober WINTERSWIJK - De politie heeft vrijdagmiddag een flinke hoeveelheid zwaar vuurwerk in beslag genomen in Winterswijk. Het is niet de eerste keer dat agenten illegaal vuurwerk in beslag nemen in de gemeente. Vorige week werd er op meerdere locaties een voorraad aangetroffen.