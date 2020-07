Ouderloos uilskuiken in veiligheid door reddende ‘Rolls’

Update Drenkeling in recreatie­plas 't Hilgelo is gast van camping Meddo: ‘Een buitenge­woon trieste situatie’

29 juni WINTERSWIJK - In recreatieplas 't Hilgelo langs de Meddoseweg in Winterswijk is maandagmorgen een man te water geraakt. Het gaat om een gast van camping Poelhuis in Meddo. Hulpdiensten zijn al uren bezig met een zoektocht naar de drenkeling.