Overvolle trein vanuit de Achterhoek op Moederdag: ‘Mensen hijgden bij elkaar in de nek’

VERLEDEN LEVEN De rode knuffel­beer Ben Uffink (1951-2021): wereldbe­roemd en populair in Winters­wijk

5 mei In de rubriek Verleden Leven schetsen we een portret van een overleden streekgenoot. Een rode knuffelbeer. Jarenlang politiek actief voor de PvdA in Winterswijk. Ben Uffink, op handen gedragen in zijn geliefde dorp, is niet meer.