Paardenkoets rijdt sloot in in buitengebied Winterswijk, ongemaaide berm mogelijk oorzaak

Het paard met de aangespannen wagen raakten aan de Kuipersweg van de weg, bij het indraaien van een zandpad. Waarschijnlijk schrok het paard ergens van, vermoedt Ria de Roos, organisator van de paardenvierdaagse. ,,De sloot en de berm stonden vol gras, het paard heeft waarschijnlijk gedacht dat het daarheen kon uitwijken.” Maar dat bleek niet het geval: er was een sloot, waar de koets en het paard in eindigden. Het dier heeft geen letsel opgelopen en kon ongedeerd op stal worden gezet. De wagen is met een kraan uit de sloot getakeld, de gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Na onderzoek daar kon het drietal ’s avonds weer naar huis in Varsseveld.

Fietsers en wandelaars hebben last van brandne­tels, de berenklauw en ook van teken in dat hoge gras

Enige incident

Volgens De Roos gebeurde het ongeluk door iets waar de organisatie helemaal niks tegen kan doen: het hoge gras in de ongemaaide bermen, die haar een doorn in het oog zijn. ,,Ik snap best dat het nodig is voor biodiversiteit. Maar fietsers en wandelaars hebben last van brandnetels, de berenklauw en ook van teken in dat hoge gras.”