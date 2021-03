Paasvuren vrezen vrijwilligerstekort na twee afgelastingen op rij

Maakt de stikstof­cri­sis een einde aan paasvuren en kerstboom­ver­bran­din­gen?

4 oktober DOETINCHEM/MOOK - Of kerstboomverbrandingen en paasvuren in de (nabije) toekomst nog kunnen, is zeer de vraag. De ene gemeente denkt van wel, een volgende zegt dat het onzeker is. De provincie Gelderland wacht even af met welke maatregelen het kabinet komt om de stikstofcrisis te bezweren.