Pieken tijdens de tuinvogeltelling? Vogelaar Robert Kwak uit Winterswijk heeft 5 tips voor een vogelrijke tuin

WINTERSWIJK - Nederland telt tijdens de lockdown massaal vogels in de tuin. De belangstelling voor de nationale tuinvogeltelling is enorm, aldus vogellaar Robert Kwak uit Winterswijk. Hij geeft tips voor een tuin bomvol vogels.

Vogelbescherming Nederland organiseert elk jaar eind januari de nationale tuinvogeltelling. Vorig jaar telden meer dan 90.000 mensen de vogels in hun tuin of op hun balkon en dit jaar ligt dat aantal nog veel hoger. ,,Vorige week hadden al op 110.000 mensen zich opgegeven. Een record is in de maak. Het hoge aantal heeft alles te maken met de lockdown. Mensen zitten binnen en zijn toe aan iets leuks, iets anders”, vertelt Robert Kwak uit Winterswijk, naast vogelspotter ook werkzaam voor Vogelbescherming Nederland.

Volledig scherm Groenlingen. Robert Kwak heeft er soms wel 15 in de tuin. ,,Ze zijn gek op zonnebloempitten. Daar zorg ik dan voor." © Gerrit Jansen

Kwak gaat zeker drie- tot viermaal in de week op pad om vogels te tellen. Dat dit weekeinde een groot deel van Nederland met hem meetelt, vindt hij leuk. ,,De nationale tuinvogeltelling is een publieksevent. Mensen genieten ervan en het levert ook nog iets op. Feitelijk is de telling een groot burgeronderzoek; welke vogels komen er in onze tuinen voor en zijn dat er meer of minder dan voorgaande jaren.”

Sperwers

Deze zondag telt Kwak met zijn vrouw een half uurtje vogels in zijn eigen tuin. Hij denkt vooral huismussen en groenlingen aan te treffen. En een paar duiven en merels. ,,Dat zijn de vogels die ik vaak op bezoek heb. Dat zal zondag niet anders zijn schat ik zo in. De groenlingen lok ik met kanariezaad en zonnebloempitten.”



Af en toe zit Kwak ook sperwers in zijn tuin. Of hij een hekel heeft aan roofvogels? ,,Nee, absoluut niet. Er wordt ook wel eens een vogel in mijn tuin opgepeuzeld door een sperwer. Dat is de natuur.”



Meedoen aan de nationale tuinvogeltelling? Zie www.tuinvogeltelling.nl.

5 tips van Kwak voor een tuin met veel vogels 1. Zorg voor veel variatie in de tuin. Vogels houden van kruiden, struiken en een of twee bomen zou helemaal geweldig zijn. ,,Al besef ik dat niet iedereen ruimte heeft voor twee bomen in de achtertuin.” 2. Plant inheemse struiken. Vogels zijn gek op hazelaars, beukenhagen en braamstruiken. 3. Zorg voor voldoende nestgelegenheid. Denk dan aan dichte struiken of nestkastjes. 4. Ruim niet te veel op. Laat bladeren liggen. Vogels zoeken naar insecten tussen de bladeren. 5. Voer in de winter. Met een vetbol, een zadensilo of gewoon een appel help je de tuinvogels enorm. Je kunt nu nog starten met voeren, de vogels hebben snel in de gaten waar eten te vinden is. Volledig scherm Vogelaar Robert Kwak. © Jan Ruland van den Brink