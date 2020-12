Politie bereidt zich voor op oud en nieuw: ‘Elke knal is verboden maar we rijden niet op alles’

Er klinken heus wel knallen komende oud en nieuw. ,,Het is naïef om te denken dat er geen pijl de lucht in gaat”, zegt Pim Miltenburg, plaatsvervangend politiechef Oost-Nederland en landelijk coördinator van de vuurwerkaanpak. ,,Dat kunnen we niet voorkomen, maar we treden wel op tegen de excessen.”



Dat de jaarwisseling anders wordt dan eerdere jaren is evident. Vanwege corona én nu er voor het eerst een algeheel vuurwerkverbod is in Nederland. Geen rotjes, vuurpijlen en cakes, alleen fop- en schertsvuurwerk zoals knalerwten en sterretjes mogen afgestoken worden.



De politie bereidt zich al maanden voor op oud en nieuw, waarvoor diverse scenario’s klaarliggen. Veel is nog ongewis. Mag de horeca beperkt open zijn? Mag je met meer dan vier mensen de straat op?



Miltenburg: ,,We moeten dit jaar zeer flexibel zijn. In andere jaren waren de ordeverstoringen vooral aan het einde van de nacht, in de uitgaanscentra en bij grote feesten. Dat zal nu niet zo zijn. Ik snap wel dat burgemeesters graag iets kleinschaligs willen voor jongeren, als een ventiel tegen de spanningen en beperkingen door corona.”