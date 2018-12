Politie bestrijdt babbeltrucs met show in theater

Daarom houdt de politie de donderdagen 6 en 13 december twee bijeenkomsten in theater De Storm, waar senioren te horen krijgen over de gevaren van onder meer babbeltrucs en het afkijken van een pincode. Het is een soort preventieshow, waarin agente Gonnie Terbraak tips geeft namens de politie, en waar acteurs van de plaatselijke toneelvereniging scènes naspelen. ,,Want het wordt pas echt inzichtelijk als je ziet wat er gebeurt’’, zegt wijkagent Jager.

Gladde praatjes

Zo staat er bijvoorbeeld een deur in het theater, die wordt geopend door een ‘oudere'. De acteur die de babbelaar speelt, komt met gladde praatjes binnen en weet zo juwelen, geld of de pinpas te roven. ,,Ik heb zo geen harde cijfers paraat, maar vorig jaar is dit zeker een tiental keren gebeurd in ons werkgebied’’, zegt Jager.



En dat grijpt zeer in het veiligheidsgevoel van mensen die het overkomt. Er is immers een vreemde in je huis geweest die ook nog waardevolle spullen heeft meegenomen. Jager: ,,Daarom willen we dit graag voorkomen. Preventie is een steeds belangrijker onderdeel van het politiewerk.’’



De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden in samenwerking met de gemeente Winterswijk, woningcorporatie De Woonplaats, Winterswijkse Uitdaging en Buurtpreventie Winterswijk. Beide middagen van 14.30 tot 16.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur. Toegang gratis.