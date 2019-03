Politie: Check sleutelkastje elk jaar op veiligheid

Intertoys in Lichten­voor­de en Eibergen gaan uiterlijk half mei dicht

8 maart LICHTENVOORDE - De speelgoedwinkels van Intertoys in Lichtenvoorde en Eibergen sluiten per half mei de deuren. Deze vestigingen vallen niet onder de circa 220 Intertoys-winkels in Nederland waar een doorstart plaats gaat vinden. Doetinchem houdt straks één vestiging over, terwijl ook Aalten en Winterswijk hun Intertoys behouden.