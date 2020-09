Politie ontruimt terras FC Winterswijk tijdens derby na ‘coronamelding’

Op het terras bij eersteklasser FC Winterswijk was het zaterdagavond erg druk en werd de 1,5 meter afstand lang niet altijd in acht genomen.



,,Een aantal zaterdagteams had vóór de bekerwedstrijd van ons eerste elftal gespeeld. Die spelers gingen allemaal op het terras zitten”, zegt voorzitter Gerrit te Kolste. ,,We hebben de mensen daar verzocht om afstand te houden, maar daar werd niet altijd gehoor aan gegeven. Tijdens de eerste helft werd ook een paar keer gezongen vanaf het terras. Er is toen door iemand uit de buurt gebeld naar de politie en die stond in de tweede helft op ons complex.”