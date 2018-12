Politie pakt Zuid-Europese ‘badpakrovers’ in Winterswijk

Het is de eerste keer dat hij en zijn collega’s deze methode van diefstal zien. Volgens Saris gaat het om georganiseerde criminaliteit van mobiele bendes, die toeslaan als het druk is. ,,Dat komt wel vaker voor in Winterswijk, maar deze manier is nieuw voor ons’’, zegt hij. De dieven hadden ook apparatuur bij zich waarmee ze de beveiligingsmagneet van kleding af konden halen, om zo de alarmpoortjes van winkels te omzeilen.



Twee van de verdachten zijn zaterdag eind van de ochtend op heterdaad aangehouden op het Weeninkpad. Een derde dief werd even later opgepakt nabij het station in Winterswijk. Hij had gestolen kleding bij zich. In de auto van de drie vond de politie nog een tas vol met gestolen spullen, voornamelijk kleding en huishoudelijke artikelen.