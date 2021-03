Politie zoekt met warmtedrone naar wietkwekerij in centrum Winterswijk

Voor het kweken van wiet zijn namelijk groeilampen nodig. De warmte die deze afgeven moet worden afgevoerd, bijvoorbeeld via ontluchtingskanalen. Die warmte is te meten. Net als overigens de warmte die door het dak zelf naar buiten komt. In het centrum van Winterswijk was de politie deze ochtend actief aan het zoeken bij het Scholtenbrugpark.



Bij de politie was een melding binnengekomen van de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. ,,Als het gesneeuwd heeft kun je met het blote oog zien dat op sommige daken helemaal geen sneeuw blijft liggen door de warmte van het dak. Dat is nu niet het geval”, legt een politiewoordvoerder uit.



,,We gebruiken een drone met warmtecamera om meer informatie te krijgen. We mogen alleen vliegen boven woningen met zo’n drone als er een serieuze aanwijzing of verdenking is. In dit geval heeft de camera geen vreemde dingen geconstateerd”, laat de politie weten. En dus (nog) geen wietkwekerij gevonden.



De inzet van een drone heeft in andere situaties wel al een aantal keren geleid tot het vinden van een hennepkwekerij in een woning of bedrijfspand, zegt de politiewoordvoerder.