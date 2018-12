Probleemjeugd eerder aangepakt om criminaliteit te voorkomen

De aanpak van jeugdoverlast is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost, waarin de vier gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samenwerken. ,,We kiezen ervoor hierop te focussen, omdat mensen er elke dag mee geconfronteerd worden als er jeugdoverlast is’’, zegt Bengevoord.



Het kan daarbij gaan om drugs- of alcoholgebruik, maar ook ‘gewoon’ om samenkomen op een plek, dat door omwonenden vervelend gevonden wordt. ,,Schoolpleinen zijn bijvoorbeeld zulke plekken’’, zegt Bengevoord. ,,Op zichzelf is dat niet erg, maar wel wanneer hier overlastgevend gedrag bij komt.’’



Zeker als dit uiteindelijk leidt tot criminaliteit, zoals vernieling, diefstal of zelfs drugshandel.