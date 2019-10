PvdA stelt vragen in Tweede Kamer over sluiten van arrestantencellen Achterhoek

Het is een rechtstreeks gevolg van vragen, die het Winterswijkse PvdA-raadslid Mark ten Pas eerder stelde aan het college van Winterswijk.



De plannen van de Nationale Politie om de cellen in Doetinchem, Ede en Tiel te sluiten en arrestantenopvang te centraliseren in een nieuw complex in Elst, heeft tot veel ophef geleid in de Achterhoek. Ook de Winterswijkse CDA stelde er al vragen over.