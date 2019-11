Raad Winterswijk maakt zich grote zorgen over toekomst SKB

Inhoudelijk kon wethouder Elvira Schepers gisteravond niet ingaan op de mededeling die ze had gehad van de Raad van Bestuur van de Santiz-ziekenhuizen. ,,Daarover krijgen we maandag meer details te horen.”



Maar dat ze zich ernstig zorgen maakt over de toekomst van en vooral het behoud van het Winterswijkse ziekenhuis SKB, dat was duidelijk. Die zorg werd breed gedeeld in de raad.



De fracties willen een gezamenlijke actie voorbereiden. Henk Jan Tannemaat is van plan de posters die zijn partij Winterswijks Belang vijf jaar geleden door de gemeente hing met de tekst ‘Handen af van SKB’ opnieuw ter verspreiding af te drukken.