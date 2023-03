Raadsleden willen leeghalen van door blauwalg geteisterde ‘tijdbom’ kleiput laten onderzoeken

In een felle discussie met wethouder Wim Wassink hebben raadsleden in Winterswijk aangedrongen op het leeghalen van de kleiput. Of op zijn minst een onderzoek naar het verwijderen van de vervuilde grond die in de plas is gestort.