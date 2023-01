Rechter snapt campingeigenaar niet: ‘Als u hier zoveel problemen mee hebt, waarom bent u nu pas hier?’

update Man in Groenlo aangehou­den als verdachte van neerschie­ten van vrouw in Den Haag

De politie heeft woensdagmiddag een 44-jarige man in Groenlo aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij een dag eerder een moeder in de Haagse Hertzogstraat bij een ‘incident in de relationele sfeer’ heeft neergeschoten. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis.

18 januari