Reeën tellen met de warmtebeeldcamera

Met wapens opgepakte Pool in Winters­wijk is ongewenste vreemde­ling

11 april WINTERSWIJK - Eén van de Poolse mannen die woensdag is aangehouden in Winterswijk is een ongewenste vreemdeling in Nederland vanwege zijn criminele verleden. De 41-jarige man is eerder veroordeeld voor een strafbaar feit en daarom niet welkom in ons land.